Fernando Alonso ya había ganado dos años antes su primer Gran Premio y ya entonces sus paisanos vaticinaron su éxito. Pero la conquista del campeonato del mundo desató una auténtica alonsomanía y fomentó la afición a la F1 en nuestro país.

Mientras Alonso hacía historia en la Fórmula 1 otra joven promesa se abría camino en el mundo del tenis, era Rafa Nadal.

Así recuerda Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal aquel debut en Rolland Garros: "Nuestras expectativas cuando viajamos a París por primera vez a jugar Rolland Garros eran máximas. Aunque no figuraba entre los cuatro cabezas de series, Rafael era un claro optante a la victoria".

Nadal fue avanzando en el torneo y llegó hasta la semifinal, en ella se enfrentó al entonces número 1 del mundo Roger Federer, pero el partido fue para el mallorquín. La final fue contra Mariano Puerta fue un partido que marcaría un antes y un después en la carrera deportiva de Rafa Nadal. "Rafael era ligeramente favorito a puerta, aunque mariano Puerta había estado jugando muy bien todo el torneo", asegura Toni Nadal.

Conoce muy bien a su sobrino y sabe cuales son sus puntos fuertes: "Yo destacaría su mentalidad, él acepta que las cosas no vayan perfectamente bien. Se acostumbró a trabajar desde muy pequeño a una gran intensidad, pero evidentemente todo eso no llevaría a ningún sitio si no tuviera muy buenos golpes".

"Cuando la pelota de Mariano Puerta se va fuera, tengo una sensación sobre todo de alivio. Sabes que has conseguido ganar tu primer trofeo de Grand Slam que es el sueño de todo chico cuando empieza a jugar a tenis", recuerda el extrenador del deportista. "Fue un momento muy emotivo para mi por todos los años que habíamos trabajado para poder alcanzar nuestro sueño. Para mi fue un dia muy especial".

Cuando Rafa Nadal tenía 19 años conquistó su primera copa de los mosqueteros demostrando tener un don especial para el tenis, aunque en su niñez había soñado con ser futbolista. "Desde muy pequeño dio muestras de ser un jugador especial, él con ocho años ganó el campeonato de Baleares".

Dos oros olímpicos, 19 grandes títulos, entre ellos 12 Rolland Garros y numero uno del mundo en varias ocasiones. Un palmarés que le ha convertido en uno de los mejores tenistas de toda a historia.