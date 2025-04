Zaida Cantera analiza el muro arancelario de Trump: "Ningún país, por muy fuerte que sea, sobrevive mucho tiempo él solo"

Howard Lutnick, ministro de Comercio, afirmaba durante una entrevista en Fox que la carne de vacuno estadounidense es superior a la europea y que, al no poder competir, no querían comprar carne procedente de EEUU. Zaida Cantera expone que el motivo real por el que no se importan determinados productos de EEUU es debido a que no cumplen "con la normativa y regulación de la Unión Europa".

"La gran mentira de Trump es que nosotros hacemos eso para perjudicarles a ellos", expone Miguel Sebastián, "esa obligación se la hacemos a todos los productos, incluso a los nuestros". El exministro indica que no se discrimina a los americanos.

La excomandante considera, además, que los estadounidenses han sido "torpes". "Habrían tenido mucha más efectividad si lo hubieran hecho con Europa de manera individual por países", afirma, "han atacado a Europa como un conjunto y eso hace que Europa responda en conjunto".

Cantera hace referencia a la contundente portada de 'The Economist' en la que se ve una ilustración de Trump serrando EEUU. "Si nos fijamos bien lo que dicen es que Trump está aislando, volviendo sobre sí mismo a Estados Unidos", indica. "Ningún país, por muy fuerte que sea, sobrevive mucho tiempo él solito", concluye.