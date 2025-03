El duro testimonio de Dolores tras perder a su marido e hijos en la DANA: "Mazón no me los devolverá. La vida ya no se recompone"

Dolores es una de las víctimas de la tragedia de la DANA. Aquel fatídico día, el agua arrasó con su vida y se llevó lo más importante: su esposo y sus dos hijos.

Esta noche, a las 22:45, Dolores cuenta su historia en una entrevista con Ana Pastor en el especial "laSexta, con las víctimas de la DANA". La periodista adelanta: "Hemos hecho muchísimas entrevistas en laSexta durante todos estos años, pero la de Dolores ha sido durísima".

Aquel día, a las seis de la tarde, Dolores no recibió la alerta. Lo que vino después fue una pesadilla imposible de borrar. Su hijo menor, Javier, fue el primero en notar el peligro. Vio el agua subir y ayudó a su madre a ponerse a salvo en una zona más alta. Pero en cuestión de segundos, todo se desmoronó. Su perro escapó por la ventana y Javier bajó tras él. Su hermano corrió a ayudarlo. Luego su padre. Ninguno volvió.

"Este Mazón no me devuelve a mis hijos ni a mi marido. ¿Qué está recomponiendo? ¿La vida? La vida ya no se recompone", dice Dolores, rota de dolor, en la entrevista.