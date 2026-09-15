"Tengo la nariz torcida": la sorpresa de Eva González nada más empezar su prueba en 'Congelados'

Eva González, del equipo de Miki Nadal, se enfrenta a Roberto Leal y a Lorena Castell en la primera prueba de 'Congelados', donde tienen que mantenerse inmóviles pase lo que pase.

Los concursantes que se enfrentan en la primera ronda de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta presentado por Àngel Llàcer en el que solo los más fríos ganan, son Roberto Leal, por parte del equipo de Silvia Abril; Eva González, del equipo de Miki Nadal, y Lorena Castell, capitana del tercer equipo.

Los tres concursantes se adentran en el congelador para desafiar a las leyes de la gravedad y la movilidad. Nada más entrar, ven que hay tres máscaras que deben ponerse para jugar. "Pero, ¿yo por qué tengo la nariz torcida?", se pregunta Eva González cuando se pone la suya en este vídeo, donde, por su parte, Roberto Leal destaca que "tiene un moco".

Además, Llàcer les explica cómo se asegura el programa de quién es la persona que más tiempo pasa congelada: "Primero fue la rueda, después la fregona y ahora llega otro invento que cambia la historia de este programa, una máquina que mide vuestros movimientos y que está debajo de vuestro trasero". Además, existe un "pulsómetro": "Con todo esto comprobaremos quién se mueve más y quién se mueve menos".

"Tengo susto", confiesa la modelo mientras en plató, su capitán ve cómo le aumentan las pulsaciones. "Eva está muy nerviosa", destaca Miki Nadal mientras la propia modelo asegura que se está "agobiando". Por su parte, Gemma Mengual destaca que "Lorena Castell tiene las pulsaciones bajas": "¡Es Miguel Induráin!". Por su lado, Roberto Leal saca el humor que le caracteriza mientras comienzan la prueba: "¿Se ha quedado buena tarde, verdad?".

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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