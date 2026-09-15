Estos son los famosos que forman los equipos de Miki Nadal, Lorena Castell y Silvia Abril en 'Congelados'

Àngel Llàcer presenta a los famosos que forman los tres equipos de 'Congelados', capitaneados por Miki Nadal, Lorena Castell y Silvia Abril.

Àngel Llàcer es el presentador de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta en el que solo los más fríos ganan. Llàcer presenta en este vídeo en plató a los capitanes de los tres equipos: "Desafiando a las leyes de la gravedad y la movilidad, los capitanes son Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril".

Sin embargo, Llàcer asegura que "con estos tres solos" no puede, por lo que necesita que aparezcan en plató los concursantes de cada equipo, que son presentados en el vídeo por sus propios capitanes. "Solo ha habido dos mujeres en la historia bíblica sin pecado original, son la Virgen María y Eva", destaca Miki Nadal para presentar a sus "compañeras de equipo": "¡Eva González y María Zurita!".

Por su parte, Lorena Castell explica que necesita "a alguien que venga a bailar" con ella: "Y tengo dos personas increíbles, Gemma Mengual y Raúl Tejón". Solo queda Silvia Abril por presentar a su equipo y lo hace con su particular estilo: "Con la r, dos presentadores que esta noche vienen a ganar, ¡Raquel Sánchez Silva y Roberto 'Real-Leal!'".

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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