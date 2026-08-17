El monólogo de Leo Harlem sobre los bares de ahora: "El que no toma cinco piezas de fruta al día es porque no se toma un gintonic"

Leo Harlem convirtió los locales de moda en el blanco de su humor con un monólogo en El Club de la Comedia, donde contrapuso cafés alternativos, chill outs y ginebras prémium con la sencillez de los bares tradicionales.

Si alguien pensaba que salir de fiesta era sencillo, Leo Harlem demostró en El Club de la Comedia que encontrar un bar "normal" se ha convertido en una misión imposible. El humorista confesó sentirse "desplazado" entre cafeterías alternativas cuya decoración, según dijo, parecía el resultado de "asaltar un vertedero". El remate llegó al descubrir "una estantería con libros", una combinación que le sirvió para ironizar con que "así está la juventud descentrada". Tampoco se libraron la moda vintage, que despachó como "ropa de Cáritas", ni las interminables cartas de infusiones, incompatibles -a su juicio- con quien solo quiere pedir un pacharán.

La expedición continuó por los chill out, esos locales que Harlem describió como "tiendas de muebles, pero muy oscuras", donde uno corre más riesgo de tropezar con una cama que de encontrar la barra. El cómico propuso cambiar las camas por futbolines y sentenció que la música ambiente sonaba más a consulta dental que a noche de fiesta. Frente a ello, reivindicó guitarras, punteos y canciones capaces de calentar el ambiente "sin poner la calefacción".

El remate llegó en un gym club, donde pedir un gintonic acabó pareciendo una prueba de resistencia. Harlem exageró el ritual del camarero, entre humo, frutas, hielos, tónicas y ginebras de nombres imposibles, hasta bromear con que la copa empezó a prepararse un viernes y seguía en marcha el sábado de madrugada. Cansado de tanta modernidad, el humorista anunció su regreso "a los sitios de toda la vida" y a "la copa de anís", antes de lanzar la advertencia que cerró el monólogo entre risas: "Al final vamos a acabar tomando los cubatas en un gazpacho club".

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