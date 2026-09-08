El monólogo de El Gran Wyoming, sobre cumplir 60 años: "Lo malo es que te vuelves ocioso"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos uno de los monólogos de El Gran Wyoming en 'El Club de la Comedia', donde el presentador reflexiona sobre las ventajas de cumplir 60 años y todas esas pequeñas cosas que empiezan a disfrutarse de otra manera.

El Gran Wyoming reconoce que una de las consecuencias de la edad es que uno se vuelve "ocioso", tiene claro que cumplir años también tiene muchas cosas positivas. "Tengo amigos que se vienen abajo cuando cumplen, pero tiene cosas positivas y vengo a comentaros cuáles", anuncia al público.

Para empezar, asegura que con la edad "se amplía el espectro de la diversión". Eso que algunos llaman "manías de viejo", según Wyoming, no es más que una leyenda urbana. "A no ser que llaméis manía a ver cómo los de Iberdrola hacen una zanja o ir a recoger folletos...", bromea.

También cambia la relación con la familia. "Recuperas el amor a la familia porque ya no tienes que aguantarles", asegura. A partir de los 60, los familiares empiezan a respetarte y uno puede incluso hacerse el dormido cuando la conversación deja de interesarle "sin levantar sospechas".

Y, por supuesto, no puede faltar el Imserso, que para Wyoming es "lo mejor que se ha inventado para los mayores". "Te puedes ir por cuatro perras", destaca sobre las ventajas de viajar al llegar a esta edad.

Pero, si hay algo que aporta el paso de los años, es sabiduría. Una experiencia que hace que todo se disfrute de otra manera, incluso algo tan poco apetecible como una visita al médico. "Ves con otros ojos ir al médico, con una alegría que no es normal. Tienes tanta confianza que le llamas de tú", remata entre risas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido