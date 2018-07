Leo Harlem: “Si no sabes dónde está el culo, ¿dónde vas a tener la cabeza?”

EL FENÓMENOS DE LA METROSEXUALIDAD

A Leo Harlem le gusta la gente que le echa a la vida lo que hay que echarle, como la gente de Aragón. “Los maños me caen muy bien. Son gente con actitud, con fuerza, con energía… “, no como los metrosexuales. Y es que “en un territorio donde existen los maños como Alfredo Landa no puede existir el fenómeno cultural de los metrosexuales. ¿De dónde han salido estos moñas?”, se pregunta. Hombres que se cuidan, que llevan “más escote que Rocío Jurado”, con “menos pelo que un azulejo” y que van a la moda con el “pantalón cagonero”.