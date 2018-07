Agustín Jiménez: "El periódico es como una bronca de un padre: al principio acojona pero después le vas cogiendo el truquillo"

EL CONTENIDO DE LOS PERIÓDICOS

El cómico Agustín Jiménez regresa a 'El Club de la Comedia' para hablar de los medios de comunicación, especialmente de los periódicos. Él sabe que ya están desapareciendo, porque “entre las cosas que no te interesan y las que no entiendes, sólo te queda el sudoku”. Por ello Agustín Jiménez quitaría secciones: La política nacional “sólo da malas noticias así que es mejor eliminarla”, la internacional está “demasiado lejos” y no nos afecta, los deportes parecen escritos para los que hacen autopsias... y “las páginas naranjas sobran, los directores de periódicos lo saben, por eso las ponen de otro color, para quitarlas", comenta el humorista.