El vídeo del emocionante momento en el que Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz presencian cómo una mamá gorila amamanta a su bebé

Es el último día en Uganda y Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, tras un pequeño contratiempo, recorren la selva para encontrarse con el gorila de montaña, el objetivo final de este programa de Cazadores de imágenes.

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz recorren la selva de Bwindi en el último día de su aventura por Uganda. Aunque Mario está lesionado y le duele la pierna -ya cada vez menos, debido a la emoción de la ruta- ambos prosiguen con su empinado camino hasta la meta de este programa de Cazadores de imágenes: fotografiar al gorila de montaña para publicar la imagen en la revista de National Geographic.

"A partir de ahora, habla más bajo", indica el aventurero al artista antes de llegar a la zona de avistamiento. Es difícil encontrarlos, pero consiguen verlos desde lejos, en la parte de abajo de una empinada pendiente. "Vemos el lomo de un espalda plateada y dos crías que están encima de un árbol", anuncia Gotzon.

Mario 'se lo curra' para poder llegar hasta ellos. "En cualquier momento que lo veas complicado, culo al suelo y a arrastrarse", aconseja el presentador. Cuando llegan, el macho se está columpiando, como puede verse en el vídeo sobre estas líneas. Un momento increíble que impresiona a todos los allí presentes.

Las palabras no hacen justicia a la belleza de las imágenes que el programa de laSexta consigue captar. "Qué bonito el bebecito", dice Mario, completamente anonadado. Se encuentran muy cerca de un espalda plateada.

Una mamá gorila y su bebé pasan por su lado, dejándolos atónitos por la belleza de la escena. La magia llega cuando se pone a amamantar a su cría frente a ellos.

Mario Vaquerizo no puede reprimir las lágrimas. "Me estoy acordando tanto de mi mujer (Alaska)...", confiesa. Ella le inculcó el amor a los simios, cuenta. "Qué bonita mirada. Ahí es donde me he quebrado un poco. En la mirada del padre gorila", reconoce poco después. "No sé cómo explicarlo, he entrado en trance", resume.

*El programa Cazadores de imágenes: Mario Vaquerizo ya está disponible en atresplayer.com

