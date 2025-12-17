Arturo Valls imita a Alberto Chicote cuando Gotzon Mantuliz se atreve a pedir 'paella' para comer en Jaén: "¿Pero esto qué es?"

Perseguir al escurridizo lince ibérico da mucha hambre, pero, ¿tanta como para que un valenciano se coma una paella fuera de Valencia? Arturo Valls, el invitado de esta entrega de Cazadores de imágenes, imita a Alberto Chicote tras dar un bocado a su plato.

Arturo Valls y Gotzon Mantuliz llevan ya casi dos jornadas completas buscando un ejemplar de lince ibérico en la sierra de Andújar, Jaén. Este escurridizo animal, que hasta hace poco estaba en peligro de extinción, es el protagonista del último programa de la temporada de Cazadores de imágenes.

El presentador y el aventurero están agotados y por ello, paran para reponer fuerzas. Pero lo que no se espera Arturo, valenciano de pura cepa, es que Gotzon le sorprenda con una paella... de Jaén.

El arroz con cosas

"¿En serio te has atrevido?", le pregunta con incredulidad. "Tú sabes que los valencianos somos muy radicales incluso entre nosotros mismos con este tema", cuenta. "Cuando estás haciendo una paella, siempre hay un colega diciendo detrás que si el agua, que si el arroz", asegura.

El problema, para él, es que se le llama "paella" a platos que no lo son. La auténtica, para él, es la valenciana. "Y lo demás son arroz con cosas", sentencia. Por si fuera poco, Gotzon ha pedido "paella valenciana" específicamente.

El primer bocado, broma mediante, no está tan mal para él... pero "es un arroz con carne, no es una paella".

Arturo Valls saca su lado más Chicote

Su sonrisa se tuerce al encontrar algo inesperado en el arroz. "¿Esto es costilla de cerdo?", pregunta con cara de enfado. "¿Pero esto qué es?", dice dirigiéndose a cámara, al más puro estilo Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina y Batalla de restaurantes.

Un cómico momento que hace que Gotzon ría a carcajadas. Entre los dos hay muy buena sintonía. Incluso algo más... "Es que es muy atractivo. Esto hay que decirlo", reconoce Arturo cuando el aventurero no le oye.

