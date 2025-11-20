Mario Vaquerizo, cuando Gotzon Mantuliz dice que quiere ir a ver un concierto de las Nancys Rubias en directo: "Pues en persona somos peor"

Mario Vaquerizo, cantante de Las Nancys Rubias, hace gala de su buen humor en plena naturaleza y bromea con Gotzon Mantuliz sobre sus dotes sobre los escenarios... a pesar de su reciente caída.

La travesía africana de Mario Vaquerizo sigue su curso junto a Gotzon Mantuliz en Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta, que continúa documentando su periplo por Uganda. En esta ocasión, el dúo emprende rumbo al parque nacional de Kibale, un lugar célebre por ofrecer algunos de los mejores avistamientos de chimpancés en plena naturaleza.

Les aguarda una interminable jornada por carretera: más de siete horas les separan del destino previsto, aunque el viaje termina alargándose hasta las nueve y media. Durante el trayecto, Gotzon muestra cierta inquietud por el estado de Mario. "Tú ya sabes que yo tuve una caída muy seria. Tuve muchas fisuras en las cervicales", señala el cantante.

El vocalista de Las Nancys Rubias relata aquel episodio: "Caí así, para atrás. Me quedé casi cuatro minutos inconsciente con los ojos abiertos. Mis compañeros de grupo se pensaron que me había muerto". Asegura además que perdió "también la visión" durante un tiempo. "Me dijeron que me salvó ser una persona sana, estar sano y ser deportista. Lo más importante es la vida", reflexiona mientras recuerdan la gravedad del accidente.

Gotzon le sugiere ir a ver uno de sus conciertos este verano: "Os he visto solo por la tele". Mario responde tirando de humor: "Pues en persona somos peor".

La jornada deja también un momento surrealista en una gasolinera local. Según narra Mantuliz entre risas, "ha empezado a echar gasolina él. Luego ha llegado otro tío a repostar y se ha montado en su moto y le ha dado una vuelta". Mario, fiel a su estilo, dedica a la encargada del establecimiento un peculiar cumplido en inglés: "You are gasolinery beautiful".

*El programa Cazadores de imágenes: Mario Vaquerizo ya está disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.