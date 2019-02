La familia Franco insiste: recurrirán la decisión del Gobierno de exhumar los restos del Valle de los Caídos. Carretera y Manta habla con un familiar del dictador. "Nosotros no vamos a facilitárselo, creemos que es jugar políticamente con un tema que es absolutamente particular", sostiene el familiar.

Desde la familia defienden que este tema "ya no le importa a nadie" e insisten en que ellos no tienen por qué pensar en ningún emplazamiento para los restos de Franco. "Nosotros tenemos una tumba, que tampoco nos pueden decir que no podamos enterrarlo en esa tumba".

Este familiar asegura a Carretera y Manta que el Gobierno, a corto plazo, no va a lograr trasladar los restos de Franco y avisa: "para no enterrarlo en La Almudenca tendrá que mover muchas fichas".

