Juan Carlos Monedero: "La existencia de Franco convierte el Valle en un mausoleo pagado por las víctimas a su victimario"

El Valle de los Caídos costó a los españoles un millón ochocientos mil euros en el año 2017. Por ello, Jesús Cintora pregunta en Carretera y Manta a los protagonistas de esta entrevista, Francisco Marhuenda y Juan Carlos Monedero, su opinión sobre quién debe de pagar el monumento.

Francisco Marhuenda tiene clara su postura: "Los españoles sí deben de pagar el Valle de los Caídos". "Esto no es un supermercado, tú no elijes qué pagar y qué no, esto forma parte del Patrimonio Nacional".

Además, considera que el monumento es importante porque "es una arquitectura que refleja una época". Y es justo en ese punto en el que Juan Carlos Monedero y Francisco Marhuenda se ponen de acuerdo. "Tiene que formar parte y recordar la Historia de nuestro país, y ser un monumento más en el itinerario del fascismo, del nacismo y del franquismo en Europa", señala Monedero.

Sin embargo, Monedero defiende que Franco debe de estar fuera del monumento: "La existencia de Franco convierte este mausoleo en algo pagado por las víctimas a su victimario", y eso dice, "es absolutamente intolerable".

Durante el debate sobre la exhumación de los restos de Franco, Francisco Marhuenda pide "no convertir la Memoria Histórica en una industria".

