Yolanda Ramos confiesa en Cara al Show su relación "de envidia" con el cine: "Quisiera estar ahí"

En Cara al Show, la colaborardora Yolanda Ramos reflexiona con humor sobre su relación con el cine y la música, y admite entre risas que "evita" ver películas porque le generan una mezcla de nervios y envidia.

Tras hablar sobre guionistas, su debut en Cara al Show y dejarle una 'pullita' a Judith Martín, invitada de este programa de Cara al Show junto a Berto Romero, Yolanda Ramos cambia de tema para hablar, entre otras cosas, sobre cómo la música y el cine han sido dos constantes en su trayectoria.

"Antes tenía walkman y cuando se acababan las pilas me volvía loca", ha recordado la humorista, imitando el efecto de una canción ralentizándose. "Yo corría con música de fondo que cantaba yo misma. Me ponía bandas sonoras. Vivía dentro de una película", ha revelado.

Su relación con el cine, sin embargo, tiene un punto más emocional: "No veo películas porque me pongo nerviosa. Quisiera estar ahí. No puedo ver 'Días de cine', por envidia. Cuando veo algo que yo sabría hacer y no estoy ahí no puedo y cambio", ha señalado entre risas.

Puedes ver el divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.

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