Rodrigo Cuevas se desnuda en Cara al Show para que Marc Giró le dé un masaje piloñés: "No sabes si te lo está dando uno, dos o tres"

Marc Giró prepara en Cara al Show un divertido juego para Rodrigo Cuevas inspirado en una de las canciones de su nuevo disco, 'Manual de Belleza'. La experiencia deja al asturiano literalmente en calzoncillos.

"Con las manos o con los pies"

"Se andan con un rollo tropical. Se relacionan de forma tribal. Conocen las ventajas del placer y una forma salvaje de querer. Su secreto: el masaje piloñés" - 'La Playa' (Rodrigo Cuevas y Celimonde).

"El masaje piloñés es uno que no sabes si te lo está dando uno, dos o tres. Y además tampoco sabes si te lo están dando con las manos o con los pies", explica Rodrigo Cuevas en Cara al Show para saciar la curiosidad de Marc Giró, que se ha quedado intrigado después de escuhcar su tema con Celimonde, 'La playa', incluido en su último trabajo, 'Manual de belleza'.

El presentador no sabe si lo ha entendido bien, y para ponerse a prueba a sí mismo y a su entrevistado, tiene preparado un divertido juego. "Adelante con 'Un, dos, tres, masaje piloñés'".

Una camilla y dos fisioterapeutas aparecen en el plató del programa de laSexta, dispuestos a masajear a Rodrigo. También lo está el propio Marc Giró, anuncia. "Un momento: quítate la ropa", le pide la sanitaria. Rodrigo no duda en quedarse en calzoncillos y mientras se desprende de cada prenda obsequia a su público con unos sensuales pasos de baile.

A Marc se le suben los calores. "Menuda noche llevo", dice con Gabriel Rufián aún en mente. Entre gemidos de placer, el artista asturiano intenta adivinar en repetidas ocasiones cuántas personas le están tocando.

Cuando el juego acaba, Rodrigo decide seguir con la entrevista en calzoncillos. "Si quieren el integral, ya saben dónde comprarlo", dice a modo de promoción de sus conciertos.

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