Marc Giró reconoce que le duele decir adiós a Rodrigo Cuevas: "Nunca le he dicho a un hombre en calzoncillos que se vaya"

Aunque hace algunos minutos quería echar a Rodrigo Cuevas del plató, ahora Marc Giró no quiere que se vaya. Quizá la diferencia la marca que ahora, después del masaje piloñés, el asturiano está en calzoncillos. Y claro...

Lo de Marc Giró con Rodrigo Cuevas en Cara al Show no ha sido química: ha sido una alerta naranja. Un fenómeno meteorológico con dos huracanes encontrándose en un plató de televisión que solo puede acabar como acaban estas cosas: en calzoncillos. Y eso que Marc todavía no puede quitarse a Gabriel Rufián de la cabeza.

El músico asturiano, que ha acudido al plató de laSexta para presentar su 'Manual de belleza', se ha desnudado para que el presentador y dos fisioterapeutas le den un "masaje piloñés", de los que "no saben si te lo dan uno, dos o tres". Y menos mal que lo ha hecho, porque Marc estaba a punto de echarle del programa cuando ha reconocido que no sabía quién era Mayra Gómez Kemp.

Pero ahora, que ha llegado el momento de decirle adiós, le cuesta despedirse. Por lo que sea. "Nunca le he dicho a un hombre en calzoncillos que se vaya de mi casa", acaba reconociendo.

Por suerte, se marcha por poco tiempo, porque en breves momentos regresa para interpretar en directo en Cara al Show la canción que dedica a su marido, titulada 'Xardineru'.

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