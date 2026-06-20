La sugerente y divertida escena entre el futbolista Héctor Bellerín y Marc Giró en el ascensor de Cara al Show: "¿Es tu primera vez?"

Es la primera vez que Cara al Show recibe a un futbolista y Marc Giró está ilusionado. Héctor Bellerín llega a laSexta no sin antes subirse en el ascensor del programa... y protagonizar una sugerente escena.

La llegada más inesperada de la temporada está a punto de abrirse paso en el ascensor de Cara al Show. Este martes, Héctor Bellerín recibe una bienvenida muy especial de Marc Giró, la Giró's Boys Band y las Glorias Cabareteras. Bandera de Andalucía, balón al vuelo y un remate de cabeza perfecto.

"¡Viva el Betis manque pierda!", proclama la voz del ascensor, mientras Marc no puede contener su entusiasmo. "Estoy muy ilusionado, nunca había venido un futbolista al programa", confiesa.

Bellerín, sugerente, le hace LA pregunta: "¿Es tu primera vez?". "No, ya he estado ilusionado antes", asegura el presentador desviando la mirada.

Preguntas indiscretas, planes de vacaciones, peticiones para ir a la playa... y, por supuesto, el ya tradicional baile en el ascensor, completan la escena.

Este martes, en Cara al Show con Marc Giró, Héctor Bellerín. A partir de las 23 h, en laSexta.

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