El motivo por el que a Marc Giró le "chifla" la polarización: "¿Y si nuestro interlocutor niega la violencia de género o la crisis climática?"

Marc Giró dedica su monólogo de apertura de Cara al Show de hoy a la "polarización", esa cosa que a él tanto le entusiasma, sobre todo cuando quien tiene en frente niega la violencia machista, la crisis climática o los derechos de las personas migrantes o trans.

Señoras y señores. Hoy Marc Giró viene a hablarnos ni más ni menos que de la polarización. Aplaudan todo lo que puedan, porque las reflexiones que el cómico ofrece en este monólogo de apertura de Cara al Show bien merecen una ovación. "¿Sabes lo que pasa? Que a mí me encanta la polarización, me chifla", reconoce sin pelos en la lengua, asegurando que es "necesaria".

Para explicar de una manera muy visual lo que significa este concepto, además de tirar de definiciones, tras él aparecen dos boxeadoras que escenifican sus palabras. Para el presentador, la conclusión es clara: "Quienes piden que no se polarice, en política, por ejemplo, lo hacen porque no lo necesitan".

"¿Cómo podemos evitar la polarización cuando nuestro interlocutor niega, de saque, la violencia de género o la crisis climática o los derechos de las personas trans o migrantes?", se pregunta, para después acordarse de los terraplanistas y quienes "niegan la existencia de otras culturas y 'altres llengües'".

Mientras tanto, una boxeadora golpea y otra se cubre, intentando evitar el puñetazo. "Ya me gustaría a mí no tener que polarizar. Estaría yo tan pichichi", lamenta. Pero claro, ¿qué se supone que debemos de contestar cuando nos preguntan si estamos a favor o en contra de los feminicidios para no polarizar? ¿Y si quieren saber si luchamos por una vivienda digna para todas?

El presentador saca a relucir en este punto la 'prioridad nacional' de Vox: "Imagina que el hijo de una persona migrante necesita un trasplante de corazón a vida o muerte. ¿Qué hacemos: le operamos o echamos mano de la prioridad nacional? ¿Cuál debería ser la respuesta adecuada para evitar la polarización?", se pregunta.

Lo que le resulta curiosa es que estas personas que tanto insisten en que deje de polarizar todo luego tienen clarísimo su punto de vista acerca de ciertos asuntos, como los toros, la monarquía o el Barça o el Madrid.

Marc pide a las boxeadoras que dejen de pelearse, pero una de ellas comienza a agredirse a sí misma tras escucharle hablar de la otra gran polarización de estos días: "¿socialista o sanchista?". "Cariño, no te tortures, lo de Leire pasará como pasó lo del pequeño Nicolás", intenta consolarla.

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