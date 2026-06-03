Monrosi: "No hay duda de que en Andalucía habrá un acuerdo PP-Vox y que Moreno, el faro de la moderación en el PP, se va a comer la prioridad nacional"

El periodista José Enrique Monrosi está más que seguro de que también Juanma Moreno se va a comer la prioridad nacional que propone Vox, como lo han hecho sus homónimos en Extremadura, Aragón y hoy mismo en Castilla y León. En el vídeo, su análisis.

Finalmente, y casi tres meses después de la celebración de las elecciones en Castilla y León, PP y Vox han llegado al mismo acuerdo, o parecido, que en Extremadura y Aragón. PP ha vuelto a ceder ante los de Abascal y firma igualmente para los castellanos y leoneses la prioridad nacional.

Según la periodista Carmen Morodo, en Madrid, dentro del PP, "hay malestar" porque "no ven que en Andalucía se sienten a negociar con Vox siguiendo el mismo patrón que se ha ordenado desde la dirección del PP nacional".

De este modo, y siguiendo en esta misma línea, el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, es claro: "No me sorprende ni en Aragón, ni en Extremadura ni en Castilla y León ni allá donde den los números". También, asegura contundente, no le sorprendería para nada este pacto PP-Vox en Andalucía.

"No hay ninguna duda de que va a haber un acuerdo y de que Juanma Moreno, el faro de la moderación en el PP, se va a comer también lo de que cuando llegues al médico te pregunten, antes de qué tienes, de dónde eres y dónde has nacido o cuál es tu color de piel".

"Y en este pacto (que no es ningua sorpresa)", añade y concluye Monrosi, "están parte de las explicaciones de lo que está pasando en la actual política y de por qué Alberto Núñez Feijóo no tiene ninguna posibilidad de sacar adelante una mayoría parlamentaria para una moción de censura".

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