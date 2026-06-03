Ahora

Tras el pacto PP-Vox en CyL

Monrosi: "No hay duda de que en Andalucía habrá un acuerdo PP-Vox y que Moreno, el faro de la moderación en el PP, se va a comer la prioridad nacional"

El periodista José Enrique Monrosi está más que seguro de que también Juanma Moreno se va a comer la prioridad nacional que propone Vox, como lo han hecho sus homónimos en Extremadura, Aragón y hoy mismo en Castilla y León. En el vídeo, su análisis.

Monrosi

Finalmente, y casi tres meses después de la celebración de las elecciones en Castilla y León, PP y Vox han llegado al mismo acuerdo, o parecido, que en Extremadura y Aragón. PP ha vuelto a ceder ante los de Abascal y firma igualmente para los castellanos y leoneses la prioridad nacional.

Según la periodista Carmen Morodo, en Madrid, dentro del PP, "hay malestar" porque "no ven que en Andalucía se sienten a negociar con Vox siguiendo el mismo patrón que se ha ordenado desde la dirección del PP nacional".

De este modo, y siguiendo en esta misma línea, el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, es claro: "No me sorprende ni en Aragón, ni en Extremadura ni en Castilla y León ni allá donde den los números". También, asegura contundente, no le sorprendería para nada este pacto PP-Vox en Andalucía.

"No hay ninguna duda de que va a haber un acuerdo y de que Juanma Moreno, el faro de la moderación en el PP, se va a comer también lo de que cuando llegues al médico te pregunten, antes de qué tienes, de dónde eres y dónde has nacido o cuál es tu color de piel".

"Y en este pacto (que no es ningua sorpresa)", añade y concluye Monrosi, "están parte de las explicaciones de lo que está pasando en la actual política y de por qué Alberto Núñez Feijóo no tiene ninguna posibilidad de sacar adelante una mayoría parlamentaria para una moción de censura".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. PP y Vox alcanzan un acuerdo en Castilla y León para investir a Mañueco que incluye la "prioridad nacional"
  2. El PP recoge cuerda cuando desea los votos de Junts a pesar de que Feijóo se resiste a visitar a Puigdemont en Waterloo
  3. Guerra en Irán, en directo | Kuwait suspende sus vuelos tras un ataque iraní contra su aeropuerto internacional
  4. El incendio forestal de Los Garres (Murcia) se encuentra ya "sin llama activa" con algunos "puntos calientes pero sin riesgo"
  5. Segunda noche de acampada de los profesores en la Plaza de la Virgen de Valencia dentro de la huelga indefinida
  6. Investigan la muerte de una bebé de 14 meses por quemaduras mientras la bañaba la pareja de su madre en Sevilla