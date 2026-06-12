El papa pone fin a su visita a España tras un fallo técnico y un favor del rey: vuela en el Falcon prestado por Felipe VI

¿Por qué es importante? El Airbus 320 Parque Nacional Picos de Europa de Iberia tenía que despegar a las 15:20 hora local, pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por los últimos actos. Poco antes de las 16:30 el papa descendió del avión, acompañado por el rey, que había vuelto a la terminal tras haberlo despedido a pie de pista minutos antes.

El papa León XIV despegó de Tenerife Norte hacia Roma en un avión Falcon prestado por el rey Felipe VI, tras un fallo técnico en el avión de Iberia que debía llevarlo. El Airbus 320 de Iberia sufrió un retraso y, tras intentar solucionar el problema, se decidió utilizar el avión del rey. Durante su visita a España, el papa expresó su conmoción por el afecto recibido y pidió unidad y reconciliación. Agradeció la acogida en su recorrido por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, destacando el "gran corazón católico de España". La visita se centró en la migración y la necesidad de perdón para lograr la paz.

Tres horas después de lo previsto, el papa León XIV ha despegado del aeropuerto de Tenerife Norte rumbo a Roma. Lo ha hecho en el Falcon en el que llegó el rey a la isla, que Felipe VI le ha prestado tras un fallo técnico en el avión de Iberia en el que estaba previsto que volara el pontífice poniendo fin a su histórica visita a España.

El Airbus 320 Parque Nacional Picos de Europa de Iberia tenía que despegar a las 15:20 hora local (14:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por los últimos actos en la isla. Poco antes de las 16:30 hora local, el papa descendió del avión, acompañado por el rey Felipe VI, que había vuelto a la terminal tras haberlo despedido a pie de pista minutos antes.

Juntos bajaron del aparato y regresaron conversando y con gesto relajado. El comandante informó al pasaje de una incidencia técnica y minutos después precisó que se iba a remolcar el aparato para colocarlo contra el viento, es decir darle la vuelta, con el objetivo de "intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola", explicó.

Tras esto, comenzaron también a desembarcar algunos de los cardenales que acompañan al papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime. Además, los asistentes del vuelo entregaron agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano.

Sin embargo, la maniobra resultó infructuosa, y poco después de las cinco de la tarde hora canaria comenzaba a desembarcar todo el pasaje a la espera de una nueva aeronave, según informaba Iberia en un comunicado, en el que añadía que se trataba de un problema técnico que no se podía reparar inmediatamente.

Fuentes del Vaticano informaron poco después de que el papa y su séquito más cercano iban a despegar en torno a las 18:00 hora local en el avión que ha ofrecido el rey y que prevé llegar a la capital italiana a las 23:00 horas. El personal de la Santa Sede y los periodista que viajaban con el papa volverán en las próximas horas en un nuevo avión que la compañía Iberia ha enviado desde Madrid.

"conmovido por el gran afecto"

Poco antes, el papa se despidió de España durante un último discurso al finalizar la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el que señaló que vuelve a Roma "conmovido por el gran afecto" con el que le ha recibido la sociedad española y en el que pidió unidad. En estas últimas palabras, el pontífice dijo asimismo estar "reconfortado" por los testimonios "de fe y amor a la Iglesia" de los participantes de los diferentes momentos del viaje. Esas expresiones, agregó, reflejan el "gran corazón católico de España".

Robert Prevost también agradeció a la ciudadanía, pastores y autoridades civiles la acogida y las "mil maneras" con las que todas las personas implicadas han colaborado en la preparación y realización de los viajes a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. "Desde este puerto que lleva el nombre de la Santa Cruz mi pensamiento se extiende al mundo y sus heridas y quisiera repetirles el lema de este viaje: alzad la mirada", apostilló León XIV.

Tras una visita a Canarias con los migrantes en el centro, el papa agregó que la humanidad está necesitada de perdón y reconciliación para una paz verdadera y pidió por último permanecer unidos en la oración.

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