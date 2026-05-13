El ataque de risa de Marc Giró cuando Rodrigo Cuevas decide seguir su entrevista en calzoncillos

Rodrigo Cuevas revoluciona Cara al Show al quedarse en calzoncillos tras un masaje de Marc Giró y convertir la entrevista en un espectáculo delirante. Entre risas, promoción de gira y música improvisada con vasos de tubo, el artista asturiano deja uno de los momentos más surrealistas e inolvidables del programa.

Rodrigo Cuevas tiene claro que, después del masaje piloñés de Marc Giró en Cara al Show, no va a volver a vestirse solo por protocolo televisivo. El artista asturiano vuelve a sentarse en el sillón en calzoncillos y decide continuar así todo lo que queda de la entrevista, provocando un ataque de risa constante en Marc Giró, incapaz de asumir con normalidad semejante despliegue de comodidad escénica. Lejos de cortarse, Cuevas aprovecha el momento para lanzar un guiño promocional a su gira: "Si quieren el (desnudo) integral ya saben dónde comprarlo".

El cantante ha acudido al programa de laSexta para presentar 'Manual de Belleza', su nuevo trabajo. Durante la charla, repasa algunas de sus habilidades musicales y deja claro que lo suyo no se limita a un solo instrumento: maneja el piano, el acordeón o la pandereta con absoluta soltura. Pero la verdadera sorpresa llega cuando confiesa que también sabe tocar... vasos de tubo.

Sí, los clásicos vasos de cubata de toda la vida. Marc Giró, que ya se veía venir que aquello podía terminar en espectáculo, tiene varios preparados sobre la mesa para comprobar si es verdad. Cuevas los agarra sin pensárselo dos veces y comienza a hacerlos sonar como si fueran castañuelas improvisadas, acompañando el ritmo con una interpretación a capela de una jota asturiana.

"Tú dices que no me quieres porque no soy la primera. La flor que primero sale, mío vida del alma, primero el aire la lleva".

La actuación deja a Marc completamente descolocado. "No creía que fuera a ser tan espectacular", admite todavía entre risas. El presentador reconoce que esperaba algo distinto. "Más centroeuropeo", quizá, precisa el cantante. Pero lo que acaba encontrándose es un número "más ibérico" imposible de olvidar.

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