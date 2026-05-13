Rodrigo Cuevas desvela que 'José María Aznar' sale en la portada de su nuevo disco: "Escayolada Colau"

Rodrigo Cuevas entra como un huracán en el plató de Cara al Show para presentar su nuevo disco, 'Manual de belleza' y someterse a las preguntas y juegos que le propone Marc Giró. El artista le da una sorpresa al presentador al desvelar 'quién' aparece en la portada.

Tras la visita de Gabriel Rufián y Pablo Alborán, el plató de Cara al Show y Marc Giró están que arden. Una llama que se convierte en explosión cuando Rodrigo Cuevas aparece gateando por la mesa del presentador y dando una sensual voltereta. "¿He oído hablar de un sueño erótico?", pregunta con su voz más sexy.

El artista presenta su nuevo disco, 'Manual de Belleza', algo de lo que él sabe mucho. "Menudo traje. Eres de las personas que mejor viste de este país", le aplaude Giró, que, no olvidemos, es experto no solo en la ironía fina, sino también en moda.

Rodrigo cierra con este nuevo trabajo una trilogía, compuesta también por 'Manual de Cortejo' y 'Manual de Romería', aunque no descarta que se convierta en tetralogía: "Podría acabar con un 'Manual de Decadencia', que la gente tampoco sabe. La gente decae fatal y es como te van a recordar: en tu decadencia".

Volviendo al presente, donde no asoma ni una pizca de decliva, Marc Giró le pregunta por la portada del vinilo. "Salgo yo 'escayolada Colau'", bromea. "Y aquí parezco José María Aznar cuando se vistió de luchador de la Guerra Santa", destaca. Un detalle del que no se había dado cuenta su entrevistador. "Perdona, vale la pena comprarse este disco porque aparece 'José María Aznar' en la portada", dice Giró, maravillado.

"Soy entre José María Aznar y Loli Álvarez", añade.

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