Así es el gato de Alaska creado por Javier Calleja que vale 1.000 euros

Alaska llega al plató de Tesoro o cacharro con su objeto: un gato creado por el artista Javier Calleja, quien tiene obras que se han llegado a vender por 1,6 millones de euros. Pero, ¿cuánto costará este gato?

Iñaki López presenta esta nueva gala de su concurso, 'Tesoro y cacharro', con María José y Sonsoles, dos amigas desde la carrera de periodismo, que se fueron a vivir juntas a Nueva York, se enamoraron a la vez, se casaron en el mismo año, se separaron casi al mismo tiempo, son abuelas y las dos tiene un perro.

Las dos amigas tendrán que elegir un objeto de entre los 12 que se encuentran en plató y que tienen desde 1 euro a 50.000 euros de valor. Además, en este programa Alaska, que aparece como la artista invitada, trae consigo uno de sus objetos personales.

Se trata de un gato creado por el artista Javier Calleja que, según explica la cantante, lo compró "en una exposición y se trata de una pieza de coleccionista": "Su precio es variable porque una vez que una edición se acaba todo depende de los 17 frikis que están mirando la red y subiendo o bajando el precio del objeto".

"Es un objeto decorativo, pero es una pieza de arte", asegura Alaska en el plató, donde Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, les da un dato sobre el objeto a las concursantes: "Una pieza sin título de este mismo artista se subastó en 2017 y llegó a 1,6 millones de dólares".

Finalmente, las amigas deciden desprenderse de dicho objeto. Descubre qué dinero han perdido y su reacción en el vídeo principal de esta noticia.

