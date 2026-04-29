Marc Giró explica por qué las personas de derechas son más simpáticas: "Las de izquierdas cuentan malas noticias, como el cambio climático"

Marc Giró afirma que mientras las personas de izquierdas "siempre cuentan malas noticias, las de derechas son más dicharacheras" porque "combinan el 'virgencita, que me quede como estoy, en mi ático de 387 metros cuadrados' y el 'tonto el último'".

Nada más arrancar el segundo programa de Cara al Show, Marc Giró realiza su tradicional monólogo en el plató. "Voy a hablar de las diferencias entre las personas de izquierdas y las personas de derechas", destaca el presentador, que asegura que la "principal" diferencia entre ellas "es la velocidad". Y es que, como afirma Marc Giró, "las personas de izquierdas son más rápidas que las de derechas".

"Tú a una persona de izquierdas, después de explicárselo bien, le dices que hay que abolir la esclavitud y te dice que dónde hay que firmar", afirma el presentador, que reflexiona: "A una persona de izquierdas le dices que hay que gravar con impuestos lógicos a los muy ricos para financiar la Sanidad, la Enseñanza o la Cultura, que siempre tienen que ser públicas, y, aunque esa persona sea muy rica, te dice que cuánto hay que pagar y dónde".

"Tengo una amiga que me ha contado que los hombres heterosexuales de izquierdas encuentran el clítoris más rapido que los de derechas", destaca Marc Giró, que destaca que, "incluso, en esto, que es algo divertido, van más lentos los de derechas". Por eso, el presentador concluye que "las personas de derechas son más lentas, lentas de cojones". Pero no solo eso, Giró también saca otra diferencia entre ambos.

"Hay que reconocer que las personas de izquierdas tienen mucha menos imaginación", afirma Marc Giró, que reflexiona en el vídeo: "A diferencia de las personas de derechas, las de izquierdas no creen que la Tierra sea plana, ni creen en las personas marcianas, y quien dice marcianos dice inmigrantes". "Las personas de izquierdas tampoco creen que a los bebés les traiga una cigüeña desde París", afirma Marc Giró, que reflexiona: "Digo yo, que, si todos venimos de París, ¿quién es realmente español?, que tanto lío con España si todas somos francesas...".

"Los de izquierdas es que casi no creen en nada, por no creer es que a veces no creen ni en dios, qué barbaridad", destaca el presentador de Cara al Show, que afirma que "esta característica de las personas de izquierdas, el realismo, está relacionada con otra de sus particularidades". Y es que, según afirma Giró, "las personas de izquierdas son mas antipáticas que las personas de derechas" porque "siempre te cuentan una mala noticia, como la crisis climática o el colonialismo".

"En cambio, las personas de derechas son mucho más dicharacheras porque combinan de forma castiza el "virgencita virgencita, que me quede como estoy, en mi ático de 387 metros cuadrados, el 'ande yo caliente ríase la gente' y un poquito de 'tonto, el último'", afirma el presentador.

Puedes ver el monólogo completo en el vídeo principal de esta noticia.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró