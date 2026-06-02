Marc Giró desvela que compartió piso con Candela Peña y Sandra Sabatés en París cuando eran "maniquís": "Ahora nos reclaman para otras cosas"

Marc Giró recibe en Cara al Show a su amiga Candela Peña, con quien compartió piso en París, afirman ambos. La tercera compañera de piso era, ni más ni menos, que Sandra Sabatés de El Intermedio, aseguran.

Tras su entrada triunfal en el plató de Cara al Show y el reencuentro televisivo con su amigo Marc Giró -los dos se han echado mucho de menos-, Candela Peña cuenta la anécdota del Goya que acabó en el lavavajillas por culpa de un táper de lentejas mal cerrado con su habitual gracia y sentido del humor.

La actriz ha acudido al programa de laSexta con un look que Giró no pasa por alto y el presentador le cuenta su idea de hacer un programa en catalán en la cadena. Ella, por supuesto, se apunta la primera, porque está "muy orgullosa de ser catalana".

"Vamos a hablar de moda, porque estamos entre maniquís", intenta reconducir Marc la conversación. "Hay que decir que esta señora y yo, y Sandra Sabatés de El Intermedio, cuando éramos maniquís en los 80 compartíamos piso en París", desvela. "Pero ahora, chica, nos reclaman", añade. "Nos reclaman para otras cosas", matiza Candela.

Pero ella no ha perdido el contacto con todas aquellas personas que la acompañaron en aquella época. Y ahora, vuelve a ser portada de revistas de moda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.