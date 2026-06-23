Héctor Bellerín, sobre el control de los clubes de fútbol en la opinión de los futbolistas: "Me han apartado de lugares"

El futbolista del Betis Héctor Bellerín es conocido también fuera del campo por sus posicionamientos de izquierda. Así desvela cómo le han "apartado de lugares" para evitar que se pronunciara.

"Te admiro más por lo de fuera del campo que por lo de dentro", confiesa Marc Giró a Héctor Bellerín, lateral derecho el Betis y uno e los pocos futbolistas que se posiciona públicamente en temas sociales y políticos. Él mismo siempre ha defendido posicionamientos de izquierdas. "¿Te gustaría ser más lateral izquierdo?", pregunta Marc Giró a Bellerín, que reconoce que le encantaría ser "extremo izquierdo".

Y es que "no es habitual que un futbolista se posicione, se moje y se implique", destaca el presentador de Cara al Show, que pregunta al futbolista si los clubes de fútbol les controlan mucho y por qué sus compañeros no se suelen mojar como él. "Estamos muy protegidos por los clubes, pero por romper una lanza a favor del futbolista, muchas veces pedimos opiniones a chavales de 17 años que no tienen las cosas claras", reconoce Bellerín.

No obstante, el futbolista afirma que "dentro de todo esto hay una parte de responsabilidad" gracias al altavoz público que son: "Nosotros que tenemos una posición muy cómoda no nos cuestionamos lo suficiente". "Yo tengo la suerte de que siempre he tenido un entorno que me pone los pies en la tierra y una familia humilde", señala.

Sin embargo, su posicionamiento público le ha llevado a que le "aparten de lugares", como él mismo confiesa: "Nunca me han dicho nada, pero es verdad que me han apartado de lugares o me han ofrecido ir a sitios y yo he dicho, '¿va a estar esta persona?, porque si va a estar, ya sabes lo que voy a decir', y me han respondido, 'voy a hablar con protocolo y quizás no vas'".

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