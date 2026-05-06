"Se me han empañado las gafas": el beso de Berto Romero y Marc Giró para promover decir más veces "te quiero"

"El elogio, a veces, cuesta", destaca Berto Romero tras darse un beso con Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde se han intercambiado, además, un par de "te quiero". Puedes ver el momentazo en este vídeo.

Marc Giró recibe en Cara al Show a dos referentes del humor en nuestro país: Berto Romero y Judit Martín. Los dos cómicos llegan al nuevo programa de laSexta para presentar su película 'Pizza Movies' y lo hacen, como no podía ser de otra manera, al ritmo de la Giró's Boy Band.

El público y el propio Giró se ponene en pie para darles la bienvenida y Berto no tarda en alzar en brazos al presentador, que le responde con un cariñoso beso en la mejilla. Hacía mucho tiempo que no se veían... pero Judit es ya toda una veterana en el programa, sin duda. "¿Tú trabajabas en Marie Claire?", bromea ella, fingiendo que le ha perdido la pista. "Y tú eras top model internacional", responde Marc.

El actor reconoce que tenía muchas ganas de compartir escena con su compañera, porque la considera una de las mejores cómicas de este país: "Yo la amo profundamente y en secreto artísticamente desde hace muchos años". "Judit, ¿a ti te pasa lo mismo con Berto?", quiere saber Giró. Ella ríe. "Claro, por supuesto", contesta sin dudar. Pero señala que Berto no ha guardado en absoluto en "secreto" su admiración.

"Cuando quieres a alguien o te gusta alguien hay que decirlo", defiende el humorista. Por eso Marc no duda en soltarle un "te quiero" a la primera de cambio. Una escena que acaba en un beso de película. "Mira si ha sido de verdad que se me han empañado las gafas", señala Berto.

*Vuelve a ver el tercer programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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