Un diputado de Comuns, sobre la manifestación ultra en Barcelona: "En Cataluña hay una ley que sanciona convocatorias racistas como esta"

El diputado Andrés García Berrio reclama a la Generalitat que actúe ante la manifestación ultra prevista en Barcelona y sostiene que la ley catalana permite sancionar convocatorias "abiertamente discriminatorias y racistas".

El diputado de Comuns en el Parlament de Cataluña, Andrés García Berrio, ha reclamado en Al Rojo Vivo que la Generalitat actúe ante la manifestación convocada por organizaciones de ultraderecha en Barcelona. La concentración, prevista para este sábado en la plaza de Sant Jaume, ha generado críticas de distintas fuerzas políticas y colectivos antifascistas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han señalado que la manifestación "no es bienvenida", aunque han recordado que existe el derecho de manifestación y que cualquier decisión sobre su prohibición o sobre un eventual cambio de recorrido corresponde a la Generalitat.

García Berrio ha defendido que el Govern dispone de herramientas legales para impedir la convocatoria si se considera que vulnera la normativa contra la discriminación.

"En Cataluña hay vigente una ley de igualdad de trato y no discriminación en la que hay un artículo que sanciona de una manera muy grave el hecho de realizar convocatorias de manifestación abiertamente discriminatorias y racistas como es esta".

El diputado sostiene que la Generalitat podría iniciar ya un expediente sancionador y adoptar medidas cautelares. Como precedente, ha citado el caso del autobús de HazteOír que recorrió Barcelona con mensajes contra las personas trans.

"Se ordenó su paralización y, de hecho, eso luego ha sido refrendado y validado por los tribunales. La normativa de no discriminación está vigente", ha señalado.

A su juicio, la convocatoria es "claramente" una movilización promovida por organizaciones de "ultraderecha violenta" y el Govern debería actuar aplicando la legislación existente. "Lo que no entendemos es que no se haya incoado ya este tipo de procedimiento sancionador", ha afirmado.

Críticas a la respuesta institucional

García Berrio también ha cuestionado la respuesta de las instituciones ante los discursos de odio y las movilizaciones de extrema derecha, tanto en Cataluña como en el conjunto de España.

"Entendemos que es incomprensible que en el conjunto del Estado español, no solamente en Cataluña, no se esté trabajando con la suficiente profundidad y con la suficiente contundencia".

El diputado considera que el Estado de derecho debe utilizar todos los mecanismos disponibles frente a organizaciones que, según sostiene, promueven discursos de odio y violencia. También ha reclamado una mayor aplicación de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa de igualdad de trato y no discriminación.

"El Estado de derecho tiene que plantar cara con todos los medios a este tipo de actuaciones", ha defendido.

García Berrio ha asegurado que su formación ya ha trasladado esta posición a la Consejería de Interior y a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, y que seguirá de cerca lo que ocurra durante la manifestación.

"Estaremos totalmente pendientes de lo que ocurra hasta el sábado para tomar las acciones legales que se necesiten posteriormente a esta manifestación, porque entendemos que el Estado de derecho tiene que reaccionar. Si no, llegará un día en que quizá sea demasiado tarde".

Por el momento, los Comuns centran sus esfuerzos en conseguir una respuesta del Govern y en que se aplique la legislación vigente. "Nosotros en lo que estamos ahora absolutamente centrados es en intentar que haya una respuesta por parte del Gobierno catalán aplicando la legislación de igualdad de trato y no discriminación".

El diputado también ha llamado a evitar cualquier incidente durante la concentración: "Hay una convocatoria a la convocatoria que puede ser perfectamente compatible con que no se realice ningún tipo de incidente y esperemos, en todo caso, que sea así".

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