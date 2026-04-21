Así defiende Estopa el nombre de Cara al Show, el nuevo programa de Marc Giró en laSexta

Marc Giró estrena nuevo programa en laSexta, Cara al Show, y lo hace con unos padrinos muy especiales: David y José Muñoz, ¡Estopa! Así coinciden con el presentador en el ascensor de laSexta.

David Muñoz y José Muñoz se encuentran con Marc Giró en el ascensor de laSexta antes de acudir al plató de Cara al Show, el nuevo programa de Giró. "Vamos a un programa nuevo en el que somos los padrinos", explica José Muñoz a varias personas en el ascensor, donde detalla que este nuevo programa se llama 'Cara al Show'. "¡Ay, por favor, si es el mío!", destaca emocionado al escucharle Marc Giró.

Sin embargo, una voz en el ascensor critica el nombre del programa asegurando que es "una mierda de título", algo por lo que Estopa no está dispuesto a pasar y contesta tajante: "Señora, un respeto". "Un respeto ustedes, que vaya pintas para un estreno", contesta la mujer a los hermanos Muñoz en el vídeo principal de esta noticia, donde David contesta rotundo: "Un respeto al nombre del programa y un respeto a nuestras pintas".

Tras esta defensa de los padrinos del programa a Cara al Show, en el ascensor comienza a sonar 'Tanta tinta tonta', una de las exitosas canciones de Estopa. Puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas la reacción de David y José Muñoz y de Marc Giró al escucharla.

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