Mamen Mendizábal y Marc Giró reflexionan sobre la figura de Jesús Gil tras el reportaje de 'Anatomía de...': "Era trumpista antes que Trump"

Tras cumplir más de 20 años en laSexta, Mamen Mendizábal visita Cara al Show para hablar de la cuarta temporada de 'Anatomía de...', donde a través de la investigación revisita algunos de los episodios más llamativos de la historia reciente de España.

"Hay muchos temas de la actualidad reciente que parece que te sabes como Jesús Gil, Lola Flores o la gala de los Goya del 'No a la guerra', pero conoces el titular y no sabes qué hubo detrás", señala Mamen Mendizábal, que visita Cara al Show para hablar de la cuarta temporada de 'Anatomía de...', un programa del que destaca el intenso trabajo de documentación e investigación que hay detrás de cada entrega.

La periodista subraya a Marc Giró que "el paso del tiempo resulta fundamental" para comprender determinados acontecimientos. "Muchas veces hace falta que pasen los años para que los temas puedan contarse de manera completa", asegura Mendizábal.

Tras el avance de la nueva temporada, Marc Giró se queda impresionado ante la variedad de historias abordadas por el programa. "Lo de España es increíble", comenta el presentador de laSexta entre risas. "España, cuando se pone, es muy grande", responde Mendizábal, antes de recordar el episodio dedicado a Jesús Gil y recuperar una reflexión de Alberto Rey sobre la figura del expresidente del Atlético de Madrid.

"Dice una frase mágica: 'No lo vimos venir, le reíamos las gracias y no lo paramos a tiempo'. Con lo machista, homófobo y violento, física y verbalmente, que era, y con esa mezcla de poder económico y político que tenía, le celebrábamos comportamientos que hoy no se le tolerarían a nadie", explica Mendizábal, a lo que Giró resume: "Era trumpista antes que Trump".

"Fue aprendiz de Berlusconi. Tampoco vimos venir a Trump en su primera legislatura. Utilizó la televisión, las redes sociales y volvió a ser votado. A Gil lo votaban una y otra vez en Marbella", matiza la periodista, aprovechando para reflexionar sobre cómo determinadas figuras públicas lograron construir una enorme popularidad pese a protagonizar constantes polémicas.

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