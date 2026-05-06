Alaska desvela el motivo por el que Nacho Canut no concede entrevistas: "Se muere de la vergüenza, pero fuera es un dispendio"

Casi medio siglo de complicidad da para mucho… incluso para no descolgar el teléfono. Alaska revela en Cara al Show los secretos de su inquebrantable vínculo con Nacho Canut, una pareja artística tan sólida como peculiar.

Hay relaciones que duran toda una vida, y luego está la de Alaska y Nacho Canut, que roza ya las 'bodas de oro'. "Es quizá la relación más longeva que has tenido jamás con un hombre", le refiere Marc Giró a la artista en su entrevista en Cara al Show. No es para menos: con 49 años juntos, ambos son artífices de auténticos himnos como 'Dramas y comedias' o 'No sé qué me das'.

En plena promoción del nuevo disco de Fangoria, 'La verdad o la imaginación', el dúo aterriza en el plató con actuación incluida. Pero antes, a Olvido Gara le toca enfrentarse al reto de 'cantar' sin red musical, con lo poco que le gusta a ella dar que hablar. Giró reconoce que le parece "increíble" el tipo de relación que tienen. Y claro, para aguantar medio siglo juntos hay que tener paciencia... y algún truco bajo la manga.

Por ejemplo: nunca se llaman por teléfono, no pisan juntos un restaurante y ahora "cada una a su casa", aunque "de pequeñas estaban todo el rato juntas". Su método de comunicación es tan vintage como efectivo: los SMS. Eso sí, cuando toca crear, funcionan como un bloque indivisible. "Es raro, porque no nos hace falta ni hablar", explica Alaska, provocando la envidia (y admiración) del presentador: "Es muy práctico eso con los hombres".

La clave también está en el tono: "nunca hay una palabra más alta que la otra". Y en conocerse bien. "Nacho es más 'pa fuera' y yo soy más 'pa dentro'", resume ella. Diferentes, sí, pero perfectamente engranados. Pueden hablar de todo desde el cariño y, según cuentan, no han discutido en cinco décadas. "Nacho es mucho más gracioso, se lo toma todo mucho menos en serio, aunque se lo toma en serio, que yo", admite Alaska.

La artista desvela además que sus personalidades se intercambian cuando se ponen frente a una cámara, y esa es la razón por la que Nacho Canut nunca concede entrevistas: "Se muere de la vergüenza". "Él fuera es un dispendio", remata Alaska, dándole la razón a Giró.

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