Ana Guerra está concursando en 'Pasapalabra'. La cantante está en una prueba musical y tiene que adivinar qué canción de 1974 está sonando, pero no lo sabe. "Me está pareciendo fatal, habéis ido a meter el dedito en la llaga", comenta la artista.

Roberto Leal le dice que no, y que siempre puede decir para excusarse que ella en el 1974 no había nacido. "Ya pero musicalmente soy muy de esa época", le cuenta Ana Guerra al presentador. "¿Sí? Pues no se nota", sentencia el presentador para dar paso a la siguiente pista entre risas.

"Se la ha buscado", opina Òscar Broc desde el plató Aruser@s, mientras que Angie Cárdenas pregunta si la canción que tenían que acertar es 'Te estoy amando locamente', a lo que los tertulianos alucinan porque era esa.