El 14 de febrero de 2023 es una fecha que permanece grabada a hierro en la memoria de Manuel Díaz 'El Cordobés'. Después de casi cinco décadas, su padre, el también torero Manuel Benítez, lo reconocía por fin como hijo suyo y le daba el abrazo que Díaz llevaba toda una vida buscando ante las cámaras y el gran público.

Así lo recuerda él junto a Albert Espinosa en este programa de El camino a casa, en un lugar con especial significado para él: la estatua de Manolete. "Yo he pasado por aquí mil millones de veces, viendo esta estatua, queriendo ser como él, soñando con que algún día sería torero, soñando con que algún día me reencontraría con mi padre". Ahora, lo ha conseguido todo, pero cuando echa la vista atrás, no es ajeno al sufrimiento y el dolor que ha padecido. Aún así, "si tuviese que volver a pasar por ello para conseguirlo lo volvería a hacer".

El presentador compara la foto del momento, que él porta consigo, con un cuadro de Rembrandt, 'El retorno del hijo pródigo', y ambos ven grandes similitudes entre esas dos escenas. Y es que, admite Manuel, su vida siempre ha estado tambaleándose sin ese gran pilar, sin su padre. "Cuando yo decido que necesito esto es para reforzar mi vida [...] Yo creo que este reencuentro ha sido una necesidad vital, pero no para mí como hijo, sino para mi padre como mi padre también. No solo yo he encontrado a un padre; mi padre ha encontrado un hijo también".

El tiempo, lamenta, se les ha ido de las manos, y podrían haber sido grandes compañeros el uno para el otro en su vida. "Ese niño que tú ves ahí, yo me metí debajo de su brazo y me dijo Virginia, 'Manuel, parecías un niño pequeño'. ¿Sabes lo que pasa? Que yo he tenido durante 50 años de mi vida a un niño pequeño en un rincón dentro mí que no era capaz de salir y cuando estuvo con él salió. Ese niño le estaba pidiendo a él, 'dame un abrazo, estoy aquí'".

Aunque siempre fue el gran referente de su vida (su madre nunca le ocultó quién era su padre biológico), Manuel Benítez 'El Cordobés' no fue el único motivo para hacerse torero...