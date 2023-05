Albert Espinosa sorprende a Fernando Tejero al quedar con su amigo de toda la vida. "No hay nada como los amigos de toda la vida, vaya llorera los dos", destaca Albert Espinosa al ver el emocionante momento en el que se reencuentran y se abrazan.

"Me costaba tomar la decisión de estudiar arte dramático, y como vi que él casi todo lo que se propuso en la vida lo consiguió...", desvela el actor al saludar, emocionado a su amigo y "referente".

"Me sirvió muchísimo para tomar la decisión de irme a Madrid, fue de los pocos que me dijo que lo intentara", insiste Fernando Tejero sobre su gran amistad, y es que afirma que "por mucho tiempo que pase" seguirá siendo su "mejor amigo": "Además, me ayudó en muchas cosas".