David Bustamante visita junto a Albert Espinosa su colegio de toda la vida en San Vicente de la Barquera, donde se reencuentra con personas que ha conocido a lo largo de su infancia. Por ejemplo, el artista acude a la cafetería para saludar a una de las camareras, que ya trabajaba allí cuando él era estudiante.

La mujer recuerda una divertida anécdota con el cántabro cuando se lo encontró momentos antes de entrar en la academia de Operación Triunfo, el programa que le cambió la vida. "Coincidimos en un parque temático toda la familia y en septiembre te ibas al último casting en Oviedo", destaca la mujer a BUstamante, que reconoce que "no podía decir nada", pero se lo dijo "a todo el mundo".

"Que iba a ir a la televisión, imagínate, de un pueblo de 3.500 personas, voy a la tele a ver si me ven y me graba un disco", recuerda Bustamante, que afirma que "esa era la intención, que la gente de la tele" le dijera si valía o no. "Era algo tan lejano...", reflexiona el artista en el vídeo principal de esta noticia, donde puedes ver un trozo de uno de sus castings cantando para entrar en el concurso.