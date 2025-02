Surrealista momento en Batalla de restaurantes: un empresario defiende con un bote de salchichas que sus pimientos son caseros

Batalla de restaurantes se traslada hasta Badajoz, donde Alberto Chicote descubrirá cuál de los cuatro restaurantes que concursan en el programa prepara el mejor cerdo ibérico. Para ello, el exitoso chef visita los locales de la mano de sus responsables: Manuel Gómez, propietario y cocinero de 'Koru'; Carmen González, propietaria y gerente del restaurante 'Bohemia'; Iván Gallego, gerente del 'Mellow'; y Andrés Fernández, dueño y camarero de 'Tierra nuestra'.

Durante la visita al 'Mellow', los hosteleros no dan crédito a lo que se encuentran. "Las cervezas de lata, ¿esto qué es un bar de universitarias?", pregunta alucinada Carmen González en el vídeo, donde también alucina con la suciedad de la cocina. Tras visitar las estancias del establecimiento llega la hora del servicio, Alberto Chicote se sienta junto a Carmen, Andrés y Manuel para probar la comida del local de Iván. Sin embargo, rápidamente llegan los conflictos.

Manuel no para de criticar la comida e Iván comienza a ponerse nervioso. "El Manuel este va a saco, me lo está criticando y no lo había probado", afirma Iván, desesperado, a su equipo en cocina mientras en el comedor Manuel, Chicote y el resto de concursantes escuchan las voces del gerente del 'Mellow'. Incluso, el cocinero del establecimiento llega a salir al comedor para enfrentarse cara a cara con las críticas de Manuel, que duda que los pimientos sean caseros. "No es enlatado, no me digas que es un pimiento que viene envasado de fuera porque ni mucho menos, ese pimiento se ha hecho en ese horno", afirma rotundo el cocinero, quien acude a la cocina a contar al gerente lo que está pasando.

"Algo está pasando ahí", afirma Chicote al escuchar los gritos que salen de la cocina, mientras Manuel, directamente, afirma que Iván "está desquiciado" ante sus críticas. En ese momento, Iván aparece en la mesa con un bote de salchichas con pimientos dentro para demostrar que sus pimientos son caseros. "Pimiento de bote de Frankfurt salchichas cocidas porque nosotros los pimientos los asamos le echamos aceite y lo guardamos en un bote al vacío", explica Iván a la mesa, donde Iván continúa con su crítica.

Tras este tenso momento, las críticas de Iván hacia Manuel desde la cocina no tardan en llegar y Andrés, propietario del 'Tierra Nuestra' no puede más con la incómoda situación: "Cómo voy a aguantar que me des voces porque no me ha gustado tu comida". Por su parte, Iván continúa insultando a Manuel en la cocina mientras continúan con el servicio y la recogida de platos: "¿Este de quién es?, del zorongollo de la rata esa, ¿no?".