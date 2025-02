"Tenemos un problema serio de cojones": Alberto Chicote interviene la peligrosa comida de este local en Batalla de restaurantes

Alberto Chicote busca en Badajoz el mejor cerdo ibérico, visitando Koru, Tierra Nuestra, Bohemia y Mellow Grill, con Manuel Gómez, Carmen González, Iván Gallego y Andrés Fernández, respectivos responsables de los locales. Durante la comida, Manuel pide a Alberto Chicote que huela su arroz y, el exitoso chef es claro tras olerlo: "Yo sería cuidadoso". "No lo voy a probar, creo que está fermentado", afirma el propietario y cocinero de 'Koru' en el vídeo principal de esta noticia, donde Chicote le responde rotundo: "Si no está en condiciones para comerlo hay que devolverlo".

Manuel explica al camarero que el "arroz está cortado": "Está fermentado por la mala conservación". Sin embargo, cuando el camarero traslada las quejas a la cocina, el cocinero responde tajante: "Acabo de abrir el paquete de arroz ahora mismo". No obstante la cosa no acaba ahí, y es que mientras Iván, gerente del 'Mellow', encuentra plástico en su burrito, Carmen, dueña de 'Bohemia', explica que su plato está "ácido". Algo que confirma Alberto Chicote.

"Es una faena y me da muchísima pena, pero este plato tampoco está bien", destaca Carmen mientras Chicote decide llevarse los platos a la cocina para contar a Andrés, el dueño del establecimiento, la situación. "Tenemos un problema serio de cojones", afirma Chicote, que explica que la comida "está ácida". "Vengo yo a decírtelo porque nadie te quiere putear", explica Chicote al dueño de 'Tierra nuestra', al que le insiste que es un tema "muy delicado"

"Me da vergüenza, es delicado", explica el dueño, que, preguntado sobre los cocineros, detalla que uno no ha ido a trabajar: "Está malo, me ha escrito a las 6 de la mañana diciendo que no podía venir, que tenía un cólico". Por su parte, el otro cocinero explica que él ha abierto todas las bolsas, pero Alberto Chicote le explica: "Cuando se abre una bolsa, nunca se conserva el producto aquí, esto ya huele raro, es un producto muy delicado y te la has jugado".