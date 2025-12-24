"¿Qué quieres, dar pena?": Rubén se enfrenta a Marcelo por insinuar que es "un niño de papá" en un tenso cara a cara final

Llega el momento de la verdad. Los restauradores dan explicaciones sobre las puntuaciones que le han dado a sus rivales y Marcelo insiste en acusar a Rubén de haberlo tenido más fácil que él, que vino sin papeles a España.

Llega el momento de la verdad. Los restauradores que participan en esta batalla de restaurantes que tiene lugar en Pontevedra tienen que dar explicaciones de las puntuaciones que han otorgado a sus rivales a lo largo de todo el programa y, como ya se venía venir, nadie ha tenido pelos en la lengua a la hora de criticar a sus oponentes, aunque alguno de ellos incluso asume errores previos.

Este es el caso de Rubén, de A Ruda, que cree que su restaurante se merece un 6 (por usar, reconoce, "bastante quinta gama") y que ha tenido fallos que justifican su 4,8 de nota media. "Sé cuando fallo, y cuando fallo es normal que me castiguen", admite.

Marcelo, el oponente con el que más se ha enfrentado durante el concurso, le ha puesto un 3,7. Rubén ironiza con un aspecto que su rival le ha criticado en muchas ocasiones: "Mi padre me cortó el grifo al final y no me dio para la rampa para la accesibilidad. Que me llames a mí niño de papá y hoy me aparezcas con seis restaurantes y facturando más de un millón de euros...", se enfada.

El argentino vuelve a sacar a relucir sus complicados orígenes, un discurso que sus compañeros han tildado de victimista. "Yo llegué acá sin papeles", comenta. "¿Qué quieres, dar pena con eso?", le responde Rubén. "Una pregunta, y que no sea ofensiva y no siente mal: ¿tu hijo va a ser un hijo de papá? ¿Consideras que yo no trabajo?", pregunta el gallego.

La tensión va en aumento entre ellos. "Parece que dando pena quiere que parezca que es mejor persona", dice Rubén en su entrevista personal.

Marcelo tiene peor nota que su adversario. Incluso tiene un 1. Por supuesto, de Rubén. "Has vendido una historia durante toda la semana que no es la realidad", coincide en señalar Juanjo.

