Hoy, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote viaja a Pontevedra para encontrar la mejor empanada gallega

Batalla de restaurantes se desplaza hasta Pontevedra para hacer ruta por cuatro restaurantes que competirán por hacer la mejor empanada gallega: La Posada - Brasería Lapamán, A Ruda, Asador Tía Pepa y Ardora Rest-Club.

En el programa de esta noche de Batalla de restaurantes, Alberto Chicote viaja a Pontevedra para hacer ruta por cuatro restaurantes que competirán por hacer la mejor empanada gallega, un plato que se caracteriza por su masa de trigo o maíz rellena de toda clase de ingredientes.

La primera parada será en el restaurante de Juanjo Góndar, La Posada- Brasería Lapamán, en Marín. El programa seguirá con la degustación de empanadas en Cambados, en A Ruda, un antiguo furancho transformado en restaurante por Rubén Outeda y su familia. En Pontevedra ciudad Chicote se encontrará con el Asador Tía Pepa, el restaurante de Maribel González y, para acabar, hará parada en Cangas para visitar el restaurante de Marcelo Fernández, Ardora Rest-Club.

En este formato, uno de los de mayor éxito en el entretenimiento de la cadena, cuatro restaurantes de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando el plato típico de la zona.

Cada uno de los propietarios de la misma ciudad valorarán al resto de contrincantes de 0 a 10 en seis categorías clave. A ellos se sumará la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final.

La gran novedad de esta tercera temporada llega de la mano del propio Chicote con el tenedor amarillo y el tenedor rojo, con los que podrá restar puntos a los concursantes que no cumplan las normas del programa.

