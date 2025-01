"No puedes ser tan absolutamente rastrero": un nuevo rifirrafe entre Mailín y Fredy 'calienta' el ambiente en Batalla de restaurantes

No es la primera vez que Fredy y Mailín se enzarzan en una acalorada discusión, pero en esta ocasión, la propietaria de 'Casa Marabina' no puede más y estalla.

Sentados a la mesa de 'Casa Marabina', los concursantes de esta edición de Batalla de restaurantes, que se desarrolla en A Coruña, degustan los platos de la chef y propietaria del restaurante. Mailín cocina y su personal lleva la comida hasta sus comensales. "¿Cómo está el entrecot de buey?", quiere saber Alberto Chicote. "Para empezar, no es buey", responde Fredy, de 'La Arrocería'. "Parece más beef o novillo argentino", describe.

En cocina, Mailín empieza a perder los nervios. "Está diciendo que no es buey sin ni siquiera probarlo. Eso demuestra la hipocresía con la que está jugando", dice a las cámaras. "Yo le puedo tapar la boca a él con el certificado de autenticidad", asegura. Con esa intención llega hasta sus rivales, pero a Fredy le da igual que se lo enseñe.

"Mira, no puedes ser tan absolutamente rastrero", acaba por explotar ella. "No te voy a permitir que me estés tildando de estafadora. Soy absolutamente clara con lo que vendo", añade. Fredy insiste en que no es buey. "Y aunque sea buey, no me gusta", remata. La pelea continúa entre ellos, mientras que su cocinero, entre fogones, también se va calentando. "Estás a la altura del betún", le acusa Mailín.