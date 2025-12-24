Este es el ganador de Batalla de restaurantes que convence tanto a Chicote como a sus rivales: "Te da lo que esperas"

Alberto Chicote desvela sus valoraciones finales en Batalla de restaurantes Pontevedra y comenta cuáles son las mayores virtudes y carencias de cada uno de los concursantes. Su criterio es parecido al de los concursantes.

Esta batalla de restaurantes que se ha disputado en Pontevedra ha sido una de las más reñidas e igualadas de la historia del programa. Por ello, la tensión es máxima justo antes de que Alberto Chicote anuncia quién es el ganador. ¿Será La Posada - Brasería Lapamán, A Ruda, Asador Tía Pepa o Ardora Rest-Club?

¿Cuál de todos estos restaurantes tendrá la mejor empanada gallega?

Rubén se queda de piedra cuando el presentador pronuncia el nombre de su restaurante: A Ruda. El chef confirma así con sus puntuaciones la victoria que ya se intuía tras las votaciones de sus rivales, pero lo cierto es que ellos le habían dado un 4,8, mientras que Chicote firma un 7,2.

La diferencia entre estas últimas valoraciones es abismal. Posada Lapamán, el segundo mejor según el televisivo cocinero, no merece ni el aprobado: un 4,7. Sus contrincantes le habían dado un 3,9. Por detrás queda Ardora, con un 5 y un 3,7; y Asador Tía Pepa con un 4,3 y un 3.

La empanada con mayor puntuación es la de Ardora Rest Club.

Las valoraciones de Chicote

Alberto Chicote considera que en Lapamán, "Juanjo tiene que ponerse las pilas y reformar problemas que tienen su salón lo antes posible", dice refiriéndose al problema del humo en el establecimiento. "Rubén, en A Ruda, ha conseguido transformar un furancho en un restaurante, solo le falta conseguir que se profesionalicen algunos procesos y las recetas se respeten a rajatabla", comenta el chef acerca del ganador, para después añadir que "te da lo que esperas: buen producto, tocado lo justo y sin riesgos".

El chef es duro con Tía Pepa: "Tiene que reorganizar toda su cocina, empezando por cambiar el producto que compra, continuando por revisar todos sus procesos y, desde luego, mover muchas de sus elaboraciones. Tiene que profesionalizar ese amor que tiene por la cocina cuanto antes". Con Ardora tampoco se muestra más suave y asegura que aunque Marcelo es un buen empresario, en este local hay "más marketing que producto final".

