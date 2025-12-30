El dueño de Los Sueños del Quixote estalla contra el de Casa Palacio Uclés: "Es un pájaro, comió todo y ahora me pone un 0"

Aunque Agustín consigue una de las notas más altas que Alberto Chicote recuerda en Batalla de restaurantes por su espacio en Los Sueños del Quixote, no da crédito cuando descubre la nota de Domingo a su comida.

Alberto Chicote busca en Cuenca el mejor morteruelo, visitando El Sueño del Quixote, Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez, La Venta de los Montes y Cuatro Sabores. El morteruelo es una delicia manchega en la que se usan carnes que proceden de la caza menor de la zona. Además, debe llevar manteca de cerdo para darle la untuosidad que tanto le caracteriza y no hay nada como servirlo con un buen pan.

Tras visitar los cuatro locales, Alberto Chicote reúne a sus responsables en el día de la confrontación, donde cara a cara descubren las notas que les han puesto el resto de restauradores. En este vídeo, Agustín, de El Sueño del Quixote, descubre que el resto de hosteleros le han puesto un 5,2. Y que el espacio de su local se ha llevado un 7,3"una de las notas más altas" que recuerda Alberto Chicote en Batalla de restaurantes.

No obstante, el hostelero se muestra muy indignado al conocer el suspendo que le ha puesto Domingo, de Casa Palacio Uclés, a su comida: "Lo de Domingo me parece absurdo, en mi casa se comió la comida y ahora va el pájaro y me pone un 0". "Un 1", le corrige Domingo a Agustín, que pese a subir un punto, sigue enfadado.

