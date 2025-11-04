Encontronazo en el Cal Tendre
Damià (Cal Tendre) pierde los nervios tras las críticas a su menú cerrado: "En mi casa solo me meo yo"
Damiá, chef y propietario de Cal Tendre, recibe al resto de los restauradores con un menú especial para su concurso en Batalla de restaurantes. Una táctica que, como hizo Xavier, no ha gustado al resto de concursantes.
"Parece que en Cambrils se hacen las cosas así", ironiza Alberto Chicote, mientras Xavier bromea: "Se ha inspirado en mí". Sin embargo, el cocinero matiza su comentario: "Yo también hice un menú cerrado, no lo voy a criticar".
El ambiente se vuelve tenso cuando Chicote le pregunta directamente a Damià si lo ha hecho "al estilo de Xavi". "¿Qué es cómo lo hizo Xavi? En mi restaurante siempre hago esto", replica molesto.
Para Jorge Piera la táctica es evidente: "Hay una elección de platos, de segundos y de postres". Una opinión que Damià corta con firmeza para después abandonar la mesa: "¿Pero la carta quién la elige? Seguimos con la comida".
Ya en la cocina, Damià descargar su frustración: "Como no saben lo que hacemos, dicen tonterías y en mi casa no se mea nadie, me meo yo, que soy el único que lo puede hacer".
En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver el tenso encuentro.
