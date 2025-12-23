La reflexión de Alfonso Arús tras ver los precios del supermercado más caro de Suiza: "¿Y cómo están allí los sueldos?"

"Esto es lo más caro de Suiza que, por cierto, es el país más caro de Europa", explica Alfonso Arús en Aruser@s acerca de este vídeo viral en el que un español ha ido a comprar a un supermercado suizo.

Aruser@s se hace eco de este vídeo viral de @enriquealex, un creador de contenidos español que ha ido al supermercado más caro de Suiza, a su vez, el país más caro de Europa, para comprobar cómo son sus precios. "Por si todavía no tenéis los productos de la cena de Navidad", bromea Hans Arús en el programa de laSexta.

Como era de esperar, los números son de infarto. "Un aguacate -uno, ¿eh?- 9 euros. Si no te gustan los panettones a 48 euros el kilo no te preocupes, porque también lo hay a 59", comienza a enumerar.

El chocolate está a 12 euros, el botecito de aceitunas, a 16. Las mandarinas españolas cuestan 8 euros el kilo y el aceite de oliva, 90 euros el kilo... y esto es solo el principio.

"También hace falta ver cómo están allí los sueldos. Seguramente para un suizo esto es peccata minuta", comenta Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.