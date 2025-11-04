Ahora

Menñu exclusivo de Macarrilla

Jorge Piera, tras ver el exclusivo menú de Macarrilla para Batalla de Restaurantes: "Debería quedar descalificado"

Xavier Martí, chef y propietario de Macarrilla, se enfrenta a las críticas del resto de concursantes tras desvelar que competirá con un menú especial para su concurso: "Esta es mi Batalla".

Jorge Piera, tras ver el exclusivo menú de Macarrilla para Batalla de Restaurantes: "Debería quedar descalificado"

Xavier Martí, chef y propietario de Restaurante Macarrilla, apuesta por crear un menú ceerrado para su concurso en Batalla de Restaurantes. Una propuesta que ha generado debate entre el resto de participantes, quienes prefieren tener la carta original y decidir ellos qué platos pedir.

Así, el chef decide preparar tres suquest diferentes y añadir, además, una zarzuela de pescado. "No es lo mismo", zanja Adrían, propietario de Salioli, quien se muestra visiblemente enfadado. "El suquet nace en la barca de pescadores y la zarzuela en el palacio, me ha hecho gracia ponerlo porque viene de la misma familia", le responde Xavier.

A Jorge Piera, propietario de Cal Tendre, "le parece raro" la sugerencia del menú nuevo: "Ha hecho lo que le ha dado la gana, es para descalificarlo". Sin embargo, Xavier lo tiene claro y asegura que es "su batalla".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el cruce de dardos entre los participantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo deBatalla de restaurantes: Tarragona en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. El novio de Ayuso tira de victimismo con un "o me voy de España o me suicido", apunta al fiscal general por la filtración del mail y marca distancias con M.Á.R.
  2. La salida de Mazón no alivia el inmenso dolor de las víctimas de la DANA: "Nos queda el segundo paso, Mazón a prisión"
  3. Torres insiste en su inocencia, niega una "relación estrecha" con Aldama y anuncia que le demandará: "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas"
  4. El emérito reconoce en sus memorias "relaciones extraconyugales" y admite que Corinna tuvo "un impacto nocivo" en su reinado
  5. Recorte de derechos, aranceles y giros de guion: así ha sido el primer año del segundo mandato de Trump
  6. Nuevo impulso en la investigación del crimen de Míriam Vallejo ocurrido hace seis años en Madrid: podría haber más de un asesino