Jorge Piera, tras ver el exclusivo menú de Macarrilla para Batalla de Restaurantes: "Debería quedar descalificado"

Xavier Martí, chef y propietario de Macarrilla, se enfrenta a las críticas del resto de concursantes tras desvelar que competirá con un menú especial para su concurso: "Esta es mi Batalla".

Xavier Martí, chef y propietario de Restaurante Macarrilla, apuesta por crear un menú ceerrado para su concurso en Batalla de Restaurantes. Una propuesta que ha generado debate entre el resto de participantes, quienes prefieren tener la carta original y decidir ellos qué platos pedir.

Así, el chef decide preparar tres suquest diferentes y añadir, además, una zarzuela de pescado. "No es lo mismo", zanja Adrían, propietario de Salioli, quien se muestra visiblemente enfadado. "El suquet nace en la barca de pescadores y la zarzuela en el palacio, me ha hecho gracia ponerlo porque viene de la misma familia", le responde Xavier.

A Jorge Piera, propietario de Cal Tendre, "le parece raro" la sugerencia del menú nuevo: "Ha hecho lo que le ha dado la gana, es para descalificarlo". Sin embargo, Xavier lo tiene claro y asegura que es "su batalla".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el cruce de dardos entre los participantes.

