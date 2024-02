Ramón Barberi ya tiene todo dispuesto para que sus comensales degusten las exquisiteces de su menú, aunque en esta ocasión quienes están sentados a su mesa son sus rivales en Batalla de restaurantes y el mismísimo Alberto Chicote. Ellos tienen que juzgar cada detalle, por pequeño que sea, del servicio, y los concursantes son especialmente intransigentes con los fallos de los contrincantes.

Carpaccio de carabinero, flor de alcachofa, costilla de atún al carbón y sashimi de ventresca son los entrantes. "¿Qué nos contarías de este plato? Porque lleva algo más que la alcachofa. Lleva un poquito como de beicon, ¿no?", le dice el presentador a María Florencia, chef de Puerto Mío. La cocinera ha presumido durante todo el programa de su 'paladar negro', un concepto que ni el propio Chicote conoce pero que ella define como su capacidad para averiguar los ingredientes de un plato con solo probarlo.

"No, esto no es beicon", le contradice. El chef alucina y ella rectifica rápidamente. "Las dos salsas son de mi agrado, están superequilibradas...", comienza a decir cuando Chicote interrumpe. "Pero, ¿cuáles son?", quiere saber. Ella se pone las gafas. "Esto tiene una reducción de jugos que debe tener algún vino y algún gelificante. La salsa verde sí o sí debe tener algo de la alcachofa procesada. Lógicamente porque conozco el producto con que lo espesa, el espesante que utiliza, que tiene un fondo de carne, inclusive", argumenta María mientras sus compañeros no pueden evitar las caras de sorpresa y alguna que otra risilla.

"Para mí, María, por lo que he visto, no tiene ni idea de cocina", asegura Luis Callealta, de Ciclo, en su entrevista personal. "Creo que es un poquito filosófica y tiene intención, pero dice cosas que no tienen sentido profesionalmente", sentencia.

El foco de Juan Pedro Medina, de Villanos Bistró Canalla, se centra en la salsa barbacoa, que él jura y perjura que es de bote, una afirmación que provoca un conflicto entre él y Ramón Barberi, que rápidamente sale de cocina para confrontarle. "Salsa de bote no utilizamos. Sí que es verdad que esta es más industrial y esta la hacemos nosotros casera desde cero", acaba reconociendo. "Estaba en el tarro entonces, ¿no? Entonces es lo que he dicho yo, no me he equivocado", insiste Juampe. "Has venido con un hacha puesta en el hombro", le acusa. "Si quieres criticar, critica lo que tengas a criticar, pero que no me vas a hacer cambiar de opinión con una salsa que has comprado de bote, hermano".