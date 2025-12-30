Chicote interrumpe en la cocina de La Venta de los Montes para avisar del mal estado de su comida: "Hay fermentación láctica a cascoporro"

Alberto Chicote aparece en la cocina de Marta en La Venta de los Montes para advertir de que su cordero no se puede comer: "Con todo el dolor de mi corazon no, lo que me he comido yo no esta para comerse".

Alberto Chicote viaja a Cuenca en busca del mejor morteruelo, un exquisito plato típico de la zona basado en carne de caza menor autóctona, manteca de cerdo y pan. Para ello, el exitoso chef visita en Batalla de restaurantes cuatro locales de la ciudad: El Sueño del Quixote, en San Clemente, el restaurante de Agustín Rubio. En Uclés, conocerá Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez, el restaurante que, como su nombre indica, es propiedad de Domingo Sánchez.

En Cañada del Hoyo, el restaurante de Marta Peñuelas, La Venta de los Montes, un establecimiento familiar que gestiona junto con su marido. La última parada será Cuatro Sabores, uno de los locales que tiene Mario Fernández en Cuenca. En este vídeo, Chicote visita junto al resto de restauradores La Venta de los Montes, en cuya fachada aparece el presentador descubre "un solete de la Guía Repsol". Sin embargo, a pesar de los títulos y de la tradición hostelera de Marta, los contrincantes han encontrado un local muy sencillo y una cocina que ponen en cuestión por las medidas sanitarias tras encontrar, entre otras cosas, una cinta con moscas pegadas colgando del techo de la cocina.

Pero la cosa no acaba ahí sino que cuando llegan los platos la situación empeora. Mientras Domingo, dueño de Casa Palacio Uclés, afirma que el "ajoarriero huele mal", Agustín, de El Sueño del Quixote, directamente se levanta para ir al servicio a escupirlo tras probarlo. "No me gusta nada, se le ha ido el bacalao total", asegura Agustín, que afirma que era "imposible aguantarlo". Los segundos paltos tampoco mejoran la cocina de Marta. Y es que Agustín afirma que el entrecot "tiene más aceite que el morteruelo" y Mario, de Cuatro Sabores, explica que su "paletilla tiene tres colores".

Incluso, Alberto Chicote no da crédito al probar el cordero de Mario: "Sabe a queso azul el cordero, hay fermentación láctica a cascoporro". El presentador de Batalla de restaurantes se ve obligado a ir a la cocina a avisar a Marta de que su cordero no está en condiciones de ser servido, sin embargo, desde la cocina tanto Marta como la cocinera afirman que ellas lo ven bien. Incluso, la cocinera asegura que es porque "tiene romero y tomillo", algo que indigna a Chicote, que le contesta tajante: "Le juro por lo más sagrado que sé diferenciar una hierba de otra cosa".

Finalmente, Chicote abandona la cocina y vuelve con los comensales al comedor, donde les explica lo sucedido: "Para ellos está bien y para mí, con todo el dolor de mi corazón, no. Lo que te ha tocado a ti y me he comido yo, no está para comerse, igual es esa pieza, pero no está".

