Así es Taró, el restaurante malagueño que conquista a Alberto Chicote en Batalla de restaurantes

Pachu Barrera y Taró, son los ganadores de Batalla de restaurantes Málaga. El hostelero se ha llevado no solo la media más alta de las puntuaciones de sus rivales, sino también la mejor puntuación que ha otorgado en este programa Alberto Chicote, que le ha dado un 7,5, a más de un punto de diferencia de la segunda clasificada, Victoria Reyes de Sacaba Mar.

Sin embargo, la fritura malagueña con más puntuación es la de Sacaba Mar.

Antes de finalizar, el presentador hace una valoración general.

"La Freiduría Marisquería Moya cuida mucho su estética y promete un gran producto para servir. El problema viene cuando lo cocinan, que ahí es donde cojea", comenta. Sobre el ganador, Taró, también tiene algo que decir: "Pachu demuestra su amor y su gusto por la cocina. Reinterpreta platos tan típicos como la fritura. ¿Hay mucho sabor a mar? Sí. ¿Hay mucho sabor a Málaga? Mucho menos".

La Sal y el Son es el siguiente en someterse a su juicio: "Quiere ser una caseta atemporal y eso lo ha conseguido. Se canta como en una caseta y se come como en una caseta. No se le puede pedir más". "Sacaba Mar no es ni un chiringuito ni un restaurante, o igual es un poco de las dos cosas, pero, desde luego, es el local de Victoria. Raciones abundantes, buen producto y precios ajustados", dice del segundo clasificado.