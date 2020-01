"Me encantaría bailar con un bailarín profesional, que me llevara dando vueltas, con un vestido largo y vaporoso como si volara" este es el sueño de Ana, una joven madrileña con Síndrome de Down. Su ilusión es formar parte de una coreografía con una pareja de baile.

A Ana le encanta bailar desde pequeña, pero tiene un problema grave en los pies, le han operado tres veces y esto le ha impedido hacer ballet clásico que es lo que le hubiese gustado. Habla de los bailarines con devoción y admiración y le encantaría poder bailar con un profesional.